В Омской области возбудили уголовное дело по факту хищения древесины на 8 млн рублей

ОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения более 4,2 тыс. кубометров древесины стоимостью около 8 млн рублей, которая была заготовлена при расчистке просек под линиями электропередачи на территории Тарского лесничества на севере Омской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте областной прокуратуры.
О массовых вырубках лесов и хищении древесины в Тарском районе Омской области президенту РФ Владимиру Путину на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в марте 2018 года рассказала местный журналист. По итогам форума президент поручил Генпрокуратуре проверить выявленные факты незаконной рубки леса.
"В Омской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении более 4 тыс. куб. метров древесины коммерческая стоимость такого объема древесины (пиловочника) составляет около 8 млн рублей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что энергетическая компания заключила с коммерческой организацией договор о расчистке в 2017-2019 годах просек под линиями электропередачи на территории Тарского лесничества. Фактическое исполнение договора компания поручила физическому лицу. Вырубленная древесина являлась государственной собственностью и подлежала передаче Росимуществу после ее приемки местным лесничеством.
Старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко пояснил ТАСС, что фактический исполнитель договора по окончанию вырубки должен был сообщить в лесничество об объеме и природном составе заготовленной древесины для дальнейшего вывоза. "Однако это не было сделано, сейчас следователи устанавливают, в какой момент пропала древесины", - сказал он.
Черные лесорубы
Леса в Омской области занимают около 1 млн гектаров, в них преобладают темнохвойные деревья: ель, пихта, сибирский кедр. По оценкам специалистов, в регионе имеется около 13 млн кубометров так называемой деловой древесины.
Ежегодно, по данным ОНФ, на севере региона черными лесорубами вырубаются тысячи кубометров леса. Так, представители федерального агентства лесного хозяйства РФ летом 2018 года выявили в Тарском районе незаконную рубку объемом 3,95 тыс. кубометров на сумму более 42 млн рублей. В ОНФ при этом подчеркнули, что эксперты Рослесхоза обнаружили значительно большее количество нарушений, но не успели их все зафиксировать.
Активисты ОНФ пытались бороться с незаконными рубками, но столкнулись с угрозами и попытками давления.