В Омской области возбудили уголовное дело по факту хищения древесины на 8 млн рублей

ОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения более 4,2 тыс. кубометров древесины стоимостью около 8 млн рублей, которая была заготовлена при расчистке просек под линиями электропередачи на территории Тарского лесничества на севере Омской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте областной прокуратуры.

О массовых вырубках лесов и хищении древесины в Тарском районе Омской области президенту РФ Владимиру Путину на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в марте 2018 года рассказала местный журналист. По итогам форума президент поручил Генпрокуратуре проверить выявленные факты незаконной рубки леса.

"В Омской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении более 4 тыс. куб. метров древесины коммерческая стоимость такого объема древесины (пиловочника) составляет около 8 млн рублей", - говорится в сообщении.