Томская компания разработает для Новосибирского аффинажного завода печь с КПД 98%

ТОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Томская компания "Амбит" разработает и изготовит индукционную плавильную печь для Новосибирского аффинажного завода, который занимается производством золотых слитков, гранул и порошка. Как сообщил в пятницу ТАСС руководитель производственного отдела "Амбита" Максим Муркин, новая печь отличается предельно высоким коэффициентом полезного действия (КПД) - до 98% при 70% в используемых сегодня печах.

"Это установка индукционного нагрева, которая может работать с металлами с температурой плавления до 1 тыс. 500 градусов - можно плавить все цветные металлы. Энергосберегающий режим работы обеспечивает КПД до 98% - почти все тепло уходит на нагрев металла и на нагрев самого индуктора. По сравнению с установками предыдущих поколений печь позволяет получить такой КПД, предыдущие выдавали до 70%", - сказал он.

Как уточнил ТАСС генеральный директор Новосибирского аффинажного завода Андрей Ергин, установка нужна предприятию для планирования рационального производства. Новая печь более экономична в использовании, поскольку лучше соответствует современным потребностям предприятия. Старые печи рассчитаны на работу с большим объемом сырья, нежели сейчас. Стоимость разработки не разглашается.

"Закупив такое оборудование, мы не только решим вопрос оптимизации затрат при работе с сырьем, поставляемым небольшими партиями, но также обновим технопарк завода и увеличим мощности. Ввиду сезонности бизнеса (зимой на многих месторождениях драгоценных металлов добыча существенно сокращается или не ведется вообще - прим. ТАСС), зимой объемы поставок значительно снижаются, летом - увеличиваются. При разработке проекта данной печи учитывали все нюансы, что не только делает его ориентированным под производство драгоценных металлов, но и соответствующим современным условиям отрасли в целом", - сказал Ергин.

Новосибирский аффинажный завод - единственный в регионе переработчик драгоценных металлов. Предприятие выпускает золото и серебро в слитках, порошке, гранулах и других формах. Выручка аффинажного завода за 2018 год выросла в 4 раза и превысила 1 млрд рублей.