Бизнес Иркутской области оспаривает норматив на вывоз мусора после резкого роста платежей

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Предприниматели Иркутска, Ангарска и Усолье-Сибирского подали иск в Иркутский областной суд, в котором требуют от регионального министерства жилищной политики пересмотреть нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Как сообщил в пятницу ТАСС руководитель инициативной группы Алексей Жемчужников, нормативы были установлены с нарушением процедуры, из-за чего предприниматели в 2019 году стали платить за вывоз мусора суммы до 20 раз больше, чем платили ранее.

"В Иркутском областном суде мы оспариваем приказ регионального министерства ЖХК об установлении нормативов твердых коммунальных отходов. В 2016 году вышло постановление правительства РФ о порядке определение нормативов на образование ТКО, потом вышли методические рекомендации о том, как делаются замеры образования отходов для разных категорий производителей мусора. Эти замеры у нас в области никто не проводил. В результате платежи после "мусорной реформы", которые предпринимателям посчитали по установленным без проведения замеров нормативам, возросли до 20 раз", - сказал Жемчужников.

Он привел в пример случаи, когда платежи для небольших магазинов выросли с 4-4,5 тыс. до 78 тыс. в месяц и с 600 рублей до 11 тыс. в месяц. По словам Жемчужникова, предприниматели готовят еще несколько исков, они планируют оспорить тарифы на вывоз мусора и территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами, на основании которой тарифы устанавливались.

Комментарием министерства жилищной политики Иркутской области ТАСС пока не располагает. В министерство направлен запрос на получение информации с просьбой пояснить, как в регионе устанавливали нормативы на вывоз мусора.

Реформа системы обращения с отходами началась в России в 2017 году. В соответствии с ней регионы утвердили территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления, выбрали региональных операторов по вывозу мусора. В Иркутской области к работе по новой системе перешли в 2019 году. Ранее руководитель региональной службы по тарифам Александр Халиулин заявлял, что в Иркутской области тариф на вывоз мусора для населения ниже, чем в среднем по стране.