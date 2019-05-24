В Новосибирском аэропорту к осени построят цех бортового питания за 560 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Холдинг "Новапорт" совместно с Lufthansa Sky Chefs инвестируют в строительство цеха бортового питания в новосибирском аэропорту Толмачево 560 млн рублей, сообщила в пятницу начальник отдела по юридическим и корпоративным вопросам аэропорта Толмачево Марина Зорина на Сибирском транспортном форуме.

"ГК "Новапорт в 2019 году завершит инвестиционный проект по строительству цеха бортового питания. Объем инвестиций составит 560 млн рублей", - сказала она.

По словам Зориной, площадь терминала составит 2 тыс. кв. м. Проектная мощность - 16 тысяч рационов питания в сутки. Количество рабочих мест, которые будут созданы, - 350. В новую фабрику бортового питания будет интегрировано действующее производство ООО "Толмачево Кейтеринг".

Зорина уточнила ТАСС, что по плану цех будет открыт 29 августа 2019 года - ровно через год после начала строительства.

Проект реализуется в рамках сотрудничества аэропортового холдинга "Новапорт" и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH (LSG Sky Chefs).

"Сибирский транспортный форум" проходит в Новосибирске 22-25 мая. Он посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.