В Иркутске на участие в праймериз "Единой России" свои заявления отозвали около 60 человек

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Почти 60 человек отозвали свои заявления на участие в праймериз "Единой России", по итогам которых партия будет выдвигать кандидатов в депутаты думы Иркутска. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Праймериз "Единой России" - предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в городскую думу - состоятся в Иркутске 26 мая. Выборы в гордуму назначены на 8 сентября, жителям предстоит избрать 35 депутатов. 17 мая были аннулированы заявления на участие в праймериз 39 человек, которые сами сняли свои кандидатуры.