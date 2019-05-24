В Омской области загорелся двухквартирный дом

ОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Двухквартирный дом и надворные постройки горят в поселке Харино Омской области, есть угроза перехода огня на торговый ларек. Как сообщили журналистами в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь пожара составляет 300 кв. метров, пострадавших нет.

"В поселке Харино пожар повышенной сложности, горит двухквартирный дом и надворные постройки. Площадь пожара 300 кв. метров. Есть угроза перехода огня на торговый ларек. Людей в доме нет", - сказал представитель МЧС.

По его словам, сообщение о пожаре поступило в 18:25 (15:25 мск), в 19:25 (16:25 мск) открытое горение было ликвидировано. В тушении принимают участие 4 единицы техники, 18 спасателей и 2 звена газодымозащитной службы.