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Сообщения о минировании ТЦ и автовокзала Барнаула оказались ложными

Проверки не выявили опасных предметов

БАРНАУЛ, 24 мая. /ТАСС/. Проверки, проведенные в автовокзале и трех торговых центрах в Барнауле, получивших сообщения о минировании, не выявили опасных предметов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Торговые центры "Огни", "Праздничный", "Седьмой континент" и автовокзал, получившие звонки о минировании, проверены - там никаких опасных предметов не найдено. Также позднее получил подобный звонок ТЦ "ЦУМ" - там тоже не найдено опасных предметов после проверки", - сообщили в мэрии.

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