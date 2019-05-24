Сообщения о минировании ТЦ и автовокзала Барнаула оказались ложными

БАРНАУЛ, 24 мая. /ТАСС/. Проверки, проведенные в автовокзале и трех торговых центрах в Барнауле, получивших сообщения о минировании, не выявили опасных предметов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Торговые центры "Огни", "Праздничный", "Седьмой континент" и автовокзал, получившие звонки о минировании, проверены - там никаких опасных предметов не найдено. Также позднее получил подобный звонок ТЦ "ЦУМ" - там тоже не найдено опасных предметов после проверки", - сообщили в мэрии.