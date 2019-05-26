Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе по району.

"Пожар произошел в жилом доме, в селе Вторая Петропавловка. Сгорели три ребенка: [в возрасте] один год, два года и четыре года", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, дети остались в доме одни без присмотра, их развлечение с огнем стало причиной пожара.

В сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Следственного управления СК по Новосибирской области, говорится, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, осуществляются иные следственные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств трагедии.