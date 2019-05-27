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Дороги Республики Алтай в 2019 году отремонтируют на 690 млн рублей

Работы запланированы на 26 объектах протяженностью более 60 км

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Ремонт дорог Республики Алтай, в том числе Горно-Алтайской агломерации, в которую входят единственный в регионе город Горно-Алтайск и село Майма, в 2019 году обойдется в 690 млн рублей. Средства на эти цели направляются по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2019 году запланированы работы на 26 объектах протяженностью более 60 км, это 15 объектов местного значения Горно-Алтайской агломерации и 11 объектов регионального значения. В этом году регион получит на работы в рамках нацпроекта 690 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Врио главы региона Олег Хорохордин проинспектировал ход работ на дороге по улице Советской в Майме - в регионе это первый участок, где начался ремонт в рамках нацпроекта. Работы рассчитаны на два года, в этом году планируется отремонтировать более 1 км дороги. По словам Хорохордина, о неудовлетворительном состоянии одной из самых больших улиц в райцентре местные жители сообщали неоднократно. Дорога не вошла в ремонтные программы прошлых лет и даже попала на "Карту убитых дорог", которую составляет ОНФ.

"Работы идут, в этом году они завершатся на участке от дома №165 до Центра занятости. Поручил главе Майминского района совместно с "Горно-Алтайавтодором" изучить распределение средств на ремонт автодорог в районе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Мы должны прислушиваться к мнению жителей, именно они должны указывать на самые сложные участки", - привели в пресс-службе правительства слова Хорохордина.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит свыше 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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