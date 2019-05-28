Меняйло: внедрение ситуационного центра позволит эффективнее управлять регионами Сибири

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Разработка и внедрение ситуационного центра системы управления регионом позволит контролировать его деятельность, управлять экономикой, системами безопасности и другими сферами жизнедеятельности, сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло в рамках форума "Продукты и решения радиоэлектронного комплекса государственной корпорации "Ростех" для органов исполнительной власти субъектов федерации округа".

Ситуационный центр системы управления регионом - центр, оснащенный коммуникациями, предназначенными для оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга.

"Мы сегодня обсуждали ситуационный центр системы управления регионом. Все, что было показано, - это те данные, которые помогают или должны помочь принять своевременное управленческое решение. Все остальное - составные части. Есть основная задача - сбор, обработка и анализ информации в режиме онлайн. Это касается всех направлений деятельности города и региона в том числе", - сказал Меняйло на совещании по вопросам реализации федерального проекта "Умный город" и национальных проектов "Цифровая экономика" и "Здравоохранение".

Меняйло сообщил, что существующие системы, например, системы безопасности и оповещения населения - в регионах Сибири организованы по-разному, их можно унифицировать с помощью сотрудничества с "Ростехом", корпорация располагает соответствующими решениями. "Реализация даст хорошую возможность управлять регионом, в том числе, экономикой региона, так как там есть система "электронный бюджет". Самая главная задача - контроль за повседневной деятельностью, за выполнением задач", - сказал он.

Меняйло отметил, что предприятия радиоэлектронного комплекса "Ростеха" широко представлены в Сибири и обладают набором компетенций и продуктов, которые должны быть использованы в рамках реализации национальных проектов.