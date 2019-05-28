В Иркутской области причиной пожара, угрожавшего населенным пунктам, мог стать поджог

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Угрозу перехода природного пожара на населенные пункты Черемховского района ликвидировали во вторник в Иркутской области, возгорание локализовали на площади около 2 тыс. га. Предварительно установлено, что его причиной стал поджог, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Пожар был локализован сегодня на площади около 2 тыс. га, из которых 200 га - покрытые лесом территории. <…> О том, что это, скорее всего, был умышленный поджог, говорит следующий факт: возгорание было в нескольких местах, там, где находились сухие порубочные остатки, сложенные в болотистой местности для перегнивания. К этим очагам для их тушения сразу направились лесники. <…> Удалось предотвратить угрозу населенным пунктам, поскольку огонь распространялся в их сторону", - говорится в сообщении.

Летчик-наблюдатель, который патрулировал местность, увидев дым в непосредственной близости от деревни Поморцева, направился в сторону возгорания и заметил на лесной дороге в районе пожара автомобиль "УАЗ Хантер". Несколько человек при виде самолета сели в машину и уехали. Летчик не смог проследить за ними из-за ограниченного запаса топлива. Имеющиеся видеоматериалы переданы в полицию для принятия мер.

Ранее ТАСС сообщал, что, по версии властей, поджог также мог стать причиной крупного пожара под Ангарском, из-за которого в начале мая было затруднено движение на федеральной трассе Р-255, а в Иркутске и близлежащих населенных пунктах наблюдалось сильное задымление. Кроме того, в начале мая лесные пожары подходили близко к нескольким поселкам в Иркутском районе, в двух из них эвакуировали жителей.