Иркутский суд приговорил производителя наркотиков к 15 годам колонии

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил 30-летнего участника организованной преступной группы, которая занималась серийным производством наркотиков, к 15 годам строгого режима, сообщает во вторник управление ФСБ РФ по Иркутской области.

"В августе 2017 года Кудря Е. А., находясь в Новосибирске, не имея постоянного источника дохода, с помощью мессенджеров в сети "Интернет" вступил в организованную преступную группу и, получив от ее руководителей необходимое химическое оборудование, реактивы, прекурсоры, а также сведения о технологии изготовления синтетики, наладил серийное незаконное производство наркотических средств на территории Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Позже мужчина перенес производство в Братск Иркутской области, где в частном доме "организовал химическую лабораторию и продолжил производить наркотические средства", уточнили в региональном управлении ФСБ. В апреле 2019 года нелегального производителя задержали и изъяли более 45 кг синтетических наркотиков, оборудование для ее производства, большой объем химических реактивов и прекурсоров.

Суд вынес приговор по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

"В отношении остальных участников организованной преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили в ведомстве.