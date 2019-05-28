Омские поставщики тепла не выполнили требование "Газпрома" ограничить потребление газа

ОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Пятнадцать теплоснабжающих организаций Омской области с многомиллионными долгами за газ не выполнили требование компании "Газпром межрегионгаз Омск" ограничить потребление газа. Как сообщила во вторник ТАСС советник гендиректора "Газпром межрегионгаз Омск" Екатерина Шваб, компания направит соответствующие заявления в Ростехнадзор, а в случае неуплаты до начала отопительного сезона долгов рассмотрит возможность полного прекращения подачи топлива.

"Пятнадцать теплоснабжающих организаций, которые имеют просроченную задолженность за газ, не выполнили требование ресурсоснабжающей организации о самостоятельном ограничении потребления газа до уровня оплаченных объемов. Мы обратимся в Ростехнадзор для их привлечения к административной ответственности, штраф для юридических лиц за это нарушение составляет до 200 тыс. рублей", - сказала Шваб.

Она добавила, что сейчас все эти организации прекратили потребление газа, так как не оказывают услугу горячего водоснабжения. "Мы будем следить за динамикой платежей, к началу отопительного сезона определимся с подачей газа. Чтобы вступить в него, им необходимо погасить долги предыдущего сезона", - рассказала представитель компании.

По ее словам, сложная ситуация сохраняется и в муниципальной "Тепловой компании", по сетям которой обслуживаются более 90% потребителей миллионного Омска. "Текущие платежи они осуществляют в неполном объеме, просроченную задолженность мы взыскиваем в судебном порядке, это процесс происходит непрерывно", - отметила Шваб. Она добавила, что на 1 мая просроченная задолженность всех потребителей в Омской области составляет 1,7 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей - задолженности теплоснабжающих организаций.

"Газпром межрегионгаз Омск" является единственным поставщиком газа на территории Омской области по цене, регулируемой государством. На долю компании приходится 43% регионального рынка природного газа.