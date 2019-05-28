Дума Томска разрешила инвесторам реставрировать каменные дома по программе "Дом за рубль"

ТОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Дума Томска во вторник расширила перечень домов, которые будут переданы инвесторам для реставрации по программе "Дом за рубль". Теперь в программе участвуют не только объекты деревянного зодчества, но и строения из других материалов, сообщила во вторник пресс-служба думы.

Как заявлял ранее мэр Томска Иван Кляйн, у города нет финансовых ресурсов сохранения свыше тысячи каменных и деревянных зданий, объектов культурного наследия и фоновой застройки. В рамках программы по сохранению исторической застройки за последние годы в Томске было отремонтировано 99 домов, что "катастрофически мало", поэтому муниципалитет прибегает к помощи инвесторов. В частности, в Томске действует программа "Дом за рубль" по которой мэрия сдает в аренду деревянные дома-памятники за один рубль, при условии, что арендатор отреставрирует строение. С 2016 года в аренду передано 26 домов-памятников, четыре из них уже отремонтированы.

"Своим очередным решением мы расширяем перечень домов, на которые смогут "зайти" инвесторы - теперь взять в аренду можно будет не только деревянные, но и каменные дома, и вообще дома - независимо от того, из каких материалов они выполнены", - цитирует пресс-служба думы Томска слова спикера Сергея Панова. Решение о расширении списка было принято на собрании депутатами думы во вторник.

Также Панов, отмечается в сообщении, предложил депутатам городской думы и мэрии Томска рассмотреть вопрос о продаже инвесторам восстанавливаемых домов за вычетом стоимости реставрационных работ. " Основным аргументом против этой идеи были опасения властей, что после получения исторического дома в полное распоряжение собственник может на его месте построить что-то иное. Но сейчас, после определения границ исторического поселения и введения новых жестких регламентов для исторической части Томска, сделать это будет практически невозможно. Поэтому предлагаю администрации города вновь вернуться к этому вопросу", - приводятся в сообщении слова спикера.

В Томске, который был основан 410 лет назад, до сих пор сохранились целые кварталы и отдельные здания каменной и деревянной застройки XVII-XIX веков - более 700 домов, среди которых памятники регионального и федерального значения. В мае 2019 года градостроительный совет при губернаторе Томской области утвердили проект границ исторического поселения Томска, на территории которого нельзя будет строить высотки и прокладывать новые улицы. В него вошли 1084 памятника архитектуры и деревянного зодчества. В настоящее время проект находится на рассмотрении в Минкультуры.