В Омске ликвидировано открытое горение в частном секторе

ОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 кв. метров в частном секторе Омска. Огнем были охвачены надворные постройки и два частных дома. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Ликвидация открытого горения в 16:37 (13:37 мск)", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в Кировском округе Омска поступило в 15:41 (12:41 мск). Пламя охватило надворные постройки и два частных дома. Из-за угрозы перехода огня на третий дом пожару был присвоен повышенный уровень сложности. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет.