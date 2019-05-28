{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске ликвидировано открытое горение в частном секторе

Огнем были охвачены надворные постройки и два частных дома, жертв и пострадавших нет

ОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 кв. метров в частном секторе Омска. Огнем были охвачены надворные постройки и два частных дома. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Ликвидация открытого горения в 16:37 (13:37 мск)", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в Кировском округе Омска поступило в 15:41 (12:41 мск). Пламя охватило надворные постройки и два частных дома. Из-за угрозы перехода огня на третий дом пожару был присвоен повышенный уровень сложности. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет.

Теги
РоссияОмская область
Омский регоператор ТКО усилил меры безопасности после двух поджогов мусорных полигонов
На полигонах в Кировском и Ленинском округах Омска созданы посты наблюдения, установлены семиметровые смотровые вышки
Читать полностью