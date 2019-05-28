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Усс считает, что в структуре СФУ необходимо создать институт по развитию Красноярска

По словам губернатора Красноярского края, Сибирский федеральный университет "должен аккумулировать все архитектурные возможности"

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Специальный институт города, который займется обсуждением развития Красноярска, необходимо создать в структуре Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом на стратегической сессии "Север" во вторник сообщил губернатор региона Александр Усс.

"Я настойчиво продвигаю горожанам создание здесь [в СФУ] института города. Предложить заказать проект Татышева [дальнейшего благоустройства острова в черте города] здесь, заказать стратегию города на ближайшие 9 лет через университет. Это вовсе не означает, что университет должен быть реальным исполнителем таких работ, университет должен аккумулировать все архитектурные возможности", - сказал Усс.

По его словам, также такой институт мог бы стать площадкой для обсуждения вопросов благоустройства и исторического наследия Красноярска.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России.

Стратегическая сессия "Север" проходила в СФУ 27-28 мая. На ней представители северных территорий, науки, бизнеса и власти обсуждали проблемы развития Арктики и северных территории края.

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РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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