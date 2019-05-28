Общественный экопатруль проконтролирует прохождение реформы ТКО в Омской области

ОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Экологический патруль, созданный Общественной палатой Омской области, выявит причины возникновения стихийный свалок и проконтролирует прохождение реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в сибирском регионе. Об этом сообщается во вторник на сайте общественной организации.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки.

"Общественная палата является инициатором создания экологической гвардии - общественных инспекторов по охране окружающей среды Омской области. Основная задача членов общественного экологического отряда - контроль за ходом реформы по обращению с ТКО в регионе", - говорится в сообщении.

По словам члена Общественной палаты Анатолия Соловьева, отряд будет отслеживать возникновение несанкционированных свалок на территории Омской области и соблюдение регоператором графика вывоза мусора. "Экогвардейцам мы не рекомендуем вмешиваться [в происходящее] - надо просто сделать фотофиксацию, записать номера, если это машина, после чего передать данные в соответствующие органы", - сказал ТАСС Соловьев. Он отметил, что в отряд входят 75 человек, которые прошли специальное обучение, получили униформу и удостоверения.

По его словам, большая часть несанкционированных свалок возникает из-за нежелания бизнесменов платить за вывоз мусора. "Чтобы вывести мусор на площадки временного хранения, нужно заключить официальный договор или приобрести талоны. <…> К сожалению, огромное количество бизнес-структур сегодня не готовы встраиваться в новую систему обращения с ТКО. И выходит, что мусор они везут в другие места: например, в лесополосы или во дворы многоквартирных домов", - отметил общественник.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.