В Красноярске возбудили уголовное дело после падения семилетнего ребенка в яму с золой

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Полиция возбудило уголовное дело после падения семилетнего ребенка в яму с золой на улице Спортивная в Красноярске. Об этом в среду говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

25 мая девочка поступила в больницу с ожогами 90% тела. Она вместе с другими детьми играла на улице Спортивная, побежала за мячом и упала в неогороженную яму с горячей золой, которую выбрасывали жители частного сектора.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет", - говорится в сообщении.

В настоящее время яма засыпана землей.