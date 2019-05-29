Налоговые каникулы для самозанятых жителей Кузбасса продлили еще на год

КЕМЕРОВО, 29 мая. /ТАСС/. Совет народных депутатов Кузбасса принял областной закон о продлении налоговых каникул для самозанятых граждан на 2019 год, сообщил журналистам в среду руководитель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов регионального парламента Сергей Ващенко.

Ранее на протяжении двух лет самозанятые граждане в регионе уже освобождались от уплаты налога на доходы физических лиц.

"У нас есть успешный опыт реализации этой нормы в 2017 и 2018 году, этот опыт был признан успешным. <…> Закон [о продлении налоговых каникул] принят, сейчас он поступит на подпись губернатору, и в 2019 году в Кузбассе определенные категории физических лиц, которые оказывают закрытый перечень услуг, например ремонт обуви, пошив одежды, уход и присмотр за престарелыми людьми, могут не платить налог на доходы физических лиц", - сказал Ващенко.

В перечень видов деятельности для самозанятых, которые освобождаются от уплаты налога в Кузбассе, вошли 13 направлений: три из них утверждены на федеральном уровне, еще десять - на региональном. В их числе ремонт жилья, обуви, одежды, предоставление парикмахерских услуг, ремонт компьютеров, организация праздников, услуги фотографов и пр.

По словам Ващенко, данная мера позволяет вывести из тени большую категорию самозанятых граждан, чтобы они могли вести свой бизнес на законных основаниях. Следующим шагом в этом направлении может стать вхождение Кузбасса в эксперимент по вводу налога на профессиональный доход.

"Сегодня мы прорабатываем возможность вхождения Кузбасса в эксперимент, в котором участвуют всего региона, по налогу на профессиональных доход, это следующий шаг в этом направлении, для вывода из тени огромной категории самозанятых", - отметил парламентарий.