На федеральной трассе в Иркутской области ликвидируют проблемный железнодорожный переезд

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Дорогу в обход двух населенных пунктов и путепровод построят на федеральной трассе Р-255 в Иркутской области, чтобы ликвидировать железнодорожный переезд в Куйтунском районе, на котором автомобилистам приходится подолгу задерживаться. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы федерального казенного учреждения "Упрдор "Прибайкалье".

"ФКУ Упрдор "Прибайкалье" объявило электронный аукцион на право проведения строительных работ на участке км 1524+474 - км 1537+880. Обойти два населенных пункта и ликвидировать железнодорожный переезд позволит строительство новой дороги в границах Тулунского и Куйтунского районов. На участке с 1524 по 1537 км расположены деревня Трактовая и село Тулюшка. В последнем - известный многим автомобилистам железнодорожный переезд, где приходится подолгу пропускать поезда", - говорится в сообщении.

К 2022 году дорожникам необходимо проложить по полям почти 15 км двухполосной трассы, построить путепровод через железную дорогу, мост через реку Или, кольцевую развязку. Все это также позволит разгрузить дорогу между сельскими населенными пунктами.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия, начальная цена контракта составляет 2,225 млрд рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет. Аукцион запланирован на 24 июня.

Трасса Р-255 "Сибирь" - автомобильная дорога федерального значения, которая проходит по Иркутской области, Красноярскому краю, Новосибирской, Томской, Кемеровской областям.