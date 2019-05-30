Потерпевшая: работник "Зимней вишни" показал пожарным кратчайший путь к кинозалам

КЕМЕРОВО, 30 мая. /ТАСС/. Работник игровой комнаты торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове указывал пожарным кратчайшую дорогу к кинозалу, но те свернули в другую сторону, заявила в четверг на заседании Заводского районного суда Кемерова Надежда Вострикова, которая потеряла в пожаре дочь, невестку и трех внуков.

"Навстречу нам выбежал аниматор-клоун с размазанным гримом, и мы с ним стали подниматься до четвертого этажа. <...> Где-то в 16:10 или 16:20 (12:10 или 12:20 мск - прим. ТАСС) начали подниматься пожарные, человек девять меня придавили, чтобы не мешала. Я кричала, [что] пятеро детей в кинозале. Я знаю точно, что аниматор стал им объяснять, куда идти кратчайшим путем, и они его слышали", - заявила Вострикова.

"Он [аниматор] говорил "прямо и направо", а они зашли и повернули всем звеном влево, я прямо видела", - добавила потерпевшая.

По ее словам, о пожаре она узнала, позвонив дочери, которая находилась в одном из кинозалов вместе с женой своего брата Игоря Вострикова и тремя ее детьми.

На прошлой неделе в Заводском районном суде Кемерова начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне". Среди обвиняемых - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель и инженер противопожарной системы компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части номер 2 Сергей Генин, технический директор и гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (было основным собственником торгового центра Георгий Соболев и Юлия Богданова.

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в том числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.