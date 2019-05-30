Экс-депутата горсовета Красноярска приговорили к семи годам колонии за взятки

КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Суд в четверг приговорил бывшего депутата городского совета Красноярска Аркадия Волкова к семи годам колонии строгого режима за взятки. Об этом ТАСС сообщили в Железнодорожном суде города.

"Он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в суде.

Волков был задержан в апреле 2018 года по подозрению в преступлении по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за общее покровительство, в крупном размере").

Волков организовал в Красноярске проект "Машина добрых дел" по оказанию помощи малообеспеченным гражданам в ремонте сантехники и электроприборов. Работы проводились нанятыми слесарем-сантехником, электриком, и оператором. По данным суда, он убедил руководство ООО "КрасТЭК" фиктивно трудоустроить сотрудников в организацию и платить зарплату, хотя они работали на проект Волкова. Взамен он пообещал оказывать общее покровительство, а в случае отказа обещал создавать препятствия в деятельности предприятия.

В сентябре 2013 года Волков был избран депутатом горсовета Красноярска от "Патриотов России" (полномочия этого созыва депутатов истекли осенью 2018 года). Через год был исключен из депутатской фракции этой партии. В 2016 году был кандидатом в депутаты Заксобрания Красноярского края.