В Тыве полиция пресекла незаконную перевозку более 22 тыс. литров алкоголя

ТАСС, 30 мая. Инспекторы ДПС пресекли незаконную перевозку более 22 тонн пива в Тыве, сообщается в четверг на сайте регионального МВД.

"Инспекторами ДПС на посту "Шивилиг" пресечен факт незаконной перевозки более 22 тонн спиртосодержащей продукции. В ходе досмотра полуприцепа автомобиля сотрудники полиции обнаружили 14 820 бутылок пивной продукции объемом 1,5 литра каждая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель с грузом спиртосодержащей продукции объемом 22 230 литров доставлен в дежурную часть полиции. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Установлено, что водитель, житель Кызыла, вез груз алкоголя жителю поселка Каа-Хем Кызылского района. Он не смог предоставить документов, подтверждающих легальность производства алкоголя и его соответствие техническому регламенту, в его действиях усматривается нарушение федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", говорится в сообщении.