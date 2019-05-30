Под Новосибирском появится промышленный парк с производством картофельного крахмала

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Научно-промышленный парк, ориентированный на производство картофельного крахмала, планируется создать в городе-спутнике Новосибирска Бердске в рамках проекта развития Новосибирского научного цента "Академгородок 2.0". Об этом в четверг сообщил главный градостроитель проектов ООО "Концепт-проект" Владимир Григорьев.

"Планируется создать научно-промышленный парк рядом с Бердском. Создана специальная структура в Бердске, которая занимается этим проектом. Там рассматривается размещение инновационного производства получения картофельного крахмала <…> Площадь парка примерно 143 гектара", - сказал Григорьев на конференции "Развитие городских агломераций России".

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что с муниципалитетами, которые войдут в проект "Академгородок 2.0", в том числе с Бердском, будут подписаны внутриагломерационные соглашения, которые зафиксируют их участие в проекте.

В марте стало известно, что концепцию проекта развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" разработает компания "Концепт-проект". В состав концепции вошла южная часть Новосибирска, наукоград Кольцово, город Краснообск, часть Барышевского сельсовета и часть города Бердска.

Программа Всероссийской конференции "Развитие городских агломераций России" ежегодно формируется в соответствии с основной проблематикой процессов развития агломераций на уровне государственного и муниципального управления территорией. Темой 2019 года является "Стратегическое планирование и наука". В конференции принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, профессиональной общественности, эксперты в области стратегического и территориального планирования из 17 регионов России.