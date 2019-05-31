Будущее Сибири через 10 лет покажут на стенде Сибирского федерального округа на ПМЭФ

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Регионы Сибири представят на ПМЭФ единый стенд площадью 100 кв. метров, на котором разместятся масштабные инвестпроекты в области науки, экологии, туризма и инфраструктуры, определяющее будущее округа через 10 лет. Об этом ТАСС сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

"Идея экспозиции Сибирского федерального округа - "Будущее наступает сегодня". Мы хотим представить, как будет выглядеть Сибирь через 10 лет. <…> Те, кто посетят сибирский стенд, оценят оригинальный способ подачи информации с помощью современного мультимедийного оборудования", - сказал Меняйло.

Он уточнил, что среди проектов, представленных на форуме в Петербурге, будет проект развития новосибирского Академгородка "Академгородок 2.0", межрегиональный проект социально-экономического развития регионов в бассейне реки Енисей "Енисейская Сибирь", железная дорога Кызыл - Курагино, которая соединит с Транссибом Республику Тыва, развитие Бейского каменноугольного месторождения в Республике Хакасия, производство катализаторов для нефтепереработки в Омской области, применение беспилотных авиационных систем "Тайга" в Томской области.

"Есть проекты по развитию межрегиональных авиамаршрутов с использованием малой авиации, по развитию сибирского туризма", - добавил Меняйло.

Площадь стенда СФО составит около 100 кв. метров, на экспозиционной площадке кроме интерактивно-презентационного пространства будет работать многофункциональная деловая переговорная аудитория.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.