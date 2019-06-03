В Омске после жалоб жителей выявили повышенное загрязнение атмосферы

ОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Минприроды Омской области выявил повышенную концентрацию загрязняющих веществ в северной части города. Проверка была проведена после жалоб жителей областного центра на химический запах, превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не зафиксировано, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

"В связи с поступлением жалоб от жителей города Омска на химический запах в атмосферном воздухе <…> ночью с 1 на 2 июня отобраны пробы атмосферного воздуха передвижной экологической лабораторией в Советском округе города Омска, где расположены основные нефтехимические предприятия региона. Анализ показал, что концентрация загрязняющих веществ повышена, но их ПДК не превышен", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, общегородской фон загрязняющих веществ был превышен по сероводороду (0,75 ПДК), формальдегиду (0,65 ПДК) и стиролу (0,25 ПДК). Результаты анализов переданы в Росприроднадзор для принятия мер реагирования.

В марте 2017 года в Омске появился удушливый химический запах, было зафиксировано превышение ПДК загрязняющего вещества этилмеркаптан в 400 раз. Источник загрязнения не был найден. В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание региональных властей на необходимость ужесточения экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства и обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.