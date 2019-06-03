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Жителя Омской области приговорили к лишению свободы за хранение более 25 кг наркотиков

По данным прокуратуры, фигурант уголовного дела хранил марихуану и гашиш без цели сбыта

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Суд приговорил 25-летнего жителя села Целинное в Омской области к 3 годам лишения свободы за хранение более 25 кг наркотиков, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"Установлено, что в начале января 2019 года на территории частного домовладения жителя села Целинное было обнаружены наркотические вещества (марихуана и гашиш) общей массой более 25 кг, которые фигурант уголовного дела хранил без цели сбыта. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств в крупном размере").

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