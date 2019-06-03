Власти Алтая хотят заключить мировое соглашение по делу о банкротстве "Бирюзовой Катуни"

БАРНАУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края намерены решить вопрос по делу о банкротстве АО "Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) "Бирюзовая Катунь" - компании, управляющей ОЭЗ региона, через мировое соглашение и рассрочку погашения задолженности, сообщил в понедельник журналистам начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По данным картотеки арбитражного суда, в конце марта 2019 года от ФНС России поступило заявление о признании банкротом АО "Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и включении в реестр требований кредиторов должника в размере 5 748 511 рублей. Было возбуждено производство о банкротстве.

"Мы находимся в стадии урегулирования задолженности с управлением налоговой инспекции, первое рассмотрение было отложено на месяц, по второму рассмотрению в арбитражном суде мы готовимся к заключению мирового договора. Это значит, что управляющая компания подпишет график погашения рассрочки задолженности с налоговой инспекцией и берет на себя обязательства не допускать текущей задолженности", - сказал Дешевых.

Как сообщается на сайте арбитражного суда, следующее заседание по делу пройдет 15 июля 2019 года. По словам Дешевых, проблема в том, что в межсезонье у управляющей компании наблюдаются финансовые разрывы, потому что основные источники доходов приходятся на летний период, а обслуживается площадка круглогодично. Случилось это, в том числе, когда у "Бирюзовой Катуни" сформировалась задолженность по налогам и обязательным платежам.

ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" создана по инициативе администрации региона. В ОЭЗ зарегистрировано 24 резидентов. Действуют гостиницы, пасеки, галерея, кафе с выставочными помещениями и продолжают строительство. На территории ОЭЗ есть искусственное озеро, которое наполняется из горной реки Катунь. Ежегодный турпоток в ОЭЗ - около 350-400 тыс. человек.

Общая сумма заявленных инвестиций в ОЭЗ - более 8,2 млрд рублей. На развитие направлено более 6,7 млрд рублей, более 4,4 млрд рублей - федеральные средства, почти 1,5 млрд - средства бюджета Алтайского края.