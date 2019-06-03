Власти Омской области пересмотрят нормативы сбора ТКО к концу 2020 года

ОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области создала рабочую группу, которая организует проведение замеров нормативов сбора твердых коммунальных отходов для пересмотра тарифов за вывоз мусора для населения. Как сообщили в понедельник ТАСС в региональном РЭК, итоги пересмотра нормативов станут известны не раньше конца осени 2020 года.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля. По мнению общественников, в результате тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске более чем в три раза - с 43,5 до 133,21 рублей. При проведении проверки прокуратура и РЭК выявили нарушения при определении в 2016 году нормативов накопления ТКО, что способствовало незначительному завышению этих норм.

"Первое заседание рабочей группы будет созвано в июне. Результаты конкурса по выбору организации, которая будет осуществлять замеры, станут известны в августе-сентябре. Замеры будут проводиться в течение года по семь дней подряд каждый сезон. <…> Еще минимум месяц на окончательные расчеты нормативов. То есть новые нормативы могут появится только под конец осени 2020 года", - пояснили в РЭК.

Представитель комиссии сообщил ТАСС, что новые замеры будут проводится по поручению губернатора региона Александра Буркова. "Замеры можно проводить каждые пять лет. С 2016 года прошло достаточно времени, чтобы начать эту работу", - сказал собеседник агентства.

В состав рабочей группы по пересмотру нормативов накопления ТКО вошли 23 человека. Среди них члены Общественной палаты, Общественного совета при РЭК и Государственной жилищной инспекции Омской области, депутаты регионального Заксобрания и горсовета Омска, представитель регионального оператора по обращению с ТКО, эксперты РЭК, омского Минприроды и представители мэрии Омска и 4 сельских районов региона.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.