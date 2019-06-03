Объем курортного сбора в Алтайском крае в 2019 году может составить 34,7 млн рублей

БАРНАУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Курортный сбор по итогам 2019 года в Алтайском крае прогнозируется на уровне 34,7 млн рублей, сообщил в понедельник журналистам начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"По нашим прогнозам, в этом году [планируется] собрать 34,7 млн рублей, которые пойдут на обустройство курорта Белокуриха. Прошел год [со времени, когда начался эксперимент] - это год становления настройки этой модели, подводить черту, удался - не удался эксперимент, еще рано. Мы до конца сами пока не понимаем всех эффектов или их отсутствие. Поэтому, как минимум до конца этого года или еще один год, мы должны понаблюдать, помониторить ситуацию", - сказал он.

По словам чиновника, есть обращение депутатов белокурихинского горсовета о том, чтобы вернуть курортный сбор в размере 30 рублей в сутки, - эта инициатива поступила в правительство края, но в этом вопросе необходимо разобраться более подробно. Дешевых пояснил, что пока доводы, приведенные в документе, не имеют серьезного финансово-экономического обоснования, и имеющиеся аргументы за снижение суммы сбора неоднозначны.

"Называются две цифры, что за семь месяцев прошлого года количество неплательщиков было 78 человек, а за первые [4 месяца 2019] года их уже 114, но и 78, и 114 среди общего количества людей, заплативших курортный сбор, а это более 77 тыс. человек, лишь малый процент. На мой взгляд, есть ряд причин, которые действительно вызывают отрицательные эмоции у отдыхающих, но насколько они связаны со сбором или его администрированием, надо разбираться", - сказал Дешевых.

За счет средств курортного сбора улучшается инфраструктура отдыха и оздоровления: предполагается усилить освещение курортной зоны, будут улучшаться дороги, уже приводят в порядок "тропы здоровья" - терренкуры города, где гуляют отдыхающие, устанавливаются скамейки, расчищаются буреломы в пригородном лесу, куда хотя туристы.

Операторами сбора, введенного в экспериментальном режиме в городе-курорте Белокуриха с 1 мая 2018 года, являются 32 организации. В список не вошли два детских санатория, так как с детей курортный сбор не взимается. В первый год эксперимента размер курортного сбора составлял 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, с 2019 года и до окончания эксперимента сумма составляет 50 рублей. Средства сбора предполагается направить на улучшение курортной инфраструктуры. По итогам 2018 года за счет сбора было получено 20,6 млн рублей.