Консервация пускового участка омского метро будет проведена до конца года

ОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Победителем торгов на консервацию пускового участка первой линии омского метрополитена, достройка которого была признана нецелесообразной, стала компания "Челябметрострой". Как сообщили в понедельник ТАСС в управлении заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений омского Минпрома, компания должна завершить работы стоимостью 97,7 млн рублей до середины декабря.

"Заключить контракт с подрядчиком планируется не позднее 20 июня. Стоимость работ, предложенных компанией "Челябметрострой", составляет 97,7 млн рублей. Выполнить работы подрядчик обязуется в срок до середины декабря 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По словам руководителя департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений регионального Минпрома Алексея Лазуткина, "сухая" консервация на пусковом участке метрополитена подразумевает его приведение в нормативное состояние. "Надо учитывать, что объект уже давно не строился. Там есть течи и так далее, поэтому необходимо провести эти работы. Параллельно прорабатывается возможность задействовать эти объекты в транспортной схеме Омска", - сказал ТАСС Лазуткин.

По контракту подрядчик должен восстановить несущие способности конструкций, соорудить пункт диспетчерского управления, обустроить системы вентиляции, водоотведения и электроснабжения, ликвидировать на почти готовой станции "Библиотека им. А. С. Пушкина" строительную площадку и выполнить планировку территорий, сообщили в Минпроме.

Омский метрополитен строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен.

Решение о строительстве омского метрополитена было принято в конце 1980-х годов. В 1992 году строить его начали с юго-восточного конца города. После проходки тоннелей длиной 820 метров между станциями "Туполевская" и "Рабочая" в 2003 году объект забросили, решив начинать с другого конца - между густонаселенными районами левобережья и центром Омска. К настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей. Станции "Кристалл" и "Заречная" не достроены. Готовность первой линии метрополитена оценивается в 35,9%.