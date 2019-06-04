Томские власти получили около 50 млн рублей на обработку лесов от шелкопряда

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Томской области направят около 50 миллионов рублей из федерального бюджета на обработку лесов в семи районах региона от опасного вредителя - сибирского шелкопряда, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Томской области.

"Поступившие из федерального бюджета 49,3 млн рублей будут направлены на обработку лесов в кедровых насаждениях, орехово-промысловых зонах, а также вблизи населенных пунктов. Выбранные для обработки участки располагаются на территории Асиновского, Верхнекетского, Колпашевского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского и Томского районов. По предварительным подсчетам, их площадь составит 58,6 тыс. га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на площади 4,2 тыс. га пройдет наземная обработка с применением биологического препарата "Лепидоцид, СК-М". Остальное будет обработано при помощи авиации. Степень зараженности томских лесов шелкопрядом и место размещения очагов вредителя на данный момент еще проверяется. Время начала обработки специалисты назовут после контрольных обследований.

Сибирский шелкопряд - опасный вредитель, который разрушает лиственницы, пихты, кедр, в меньшей степени сосну и ель. Гусеницы шелкопряда питаются хвоей, после ее потери деревья усыхают и погибают от других вредителей или пожаров.

Пандемия сибирского шелкопряда

Резкое увеличение популяции сибирского шелкопряда привело в 2017 году к чрезвычайной ситуации федерального масштаба, вспышка приобрела пандемический характер. Мониторинг выявил резкое увеличение до 1,4 млн га площади очагов, в том числе в насаждениях Красноярского края (887,7 тыс. га) и Томской области (474,8 тыс. га). Специалисты Рослесхоза отмечали, что насекомое стало резко плодиться (двухлетний цикл генерации сменился однолетним) из-за экстремально высоких температур и периодов длительного отсутствия осадков в 2014-2016 гг.

В 2018 году от вредителя обработали 220 тысяч гектар в весенний и осенний периоды, около 200 тысяч планировали обработать в 2019 году. Нынешняя пандемия для регионов стала первым массовым нашествием за последние 20 лет. Обычно она случается раз в 30-40 лет.