В СПЧ предложили создавать в селах регионов РФ приемные семьи для пенсионеров и инвалидов

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Опыт приемных семей для пенсионеров и людей с инвалидностью стоит тиражировать в селах и отдаленных населенных пунктах регионов РФ, сообщил во вторник председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов во время выездного заседания в Алтайском крае.

"Недавно возникла идея - использовать механизм приемных семей не только для детей-сирот, но это может быть реальным механизмом помощи пожилым, инвалидам в деревне. Сопровождаемое проживание - это лучше, чем отправить человека в дом престарелых. <...> Давайте будем распространять [опыт] и нести в другие регионы", - сказал Федотов.

Ранее он предложил разработать механизм приема в семьи бездомных пенсионного возраста или с инвалидностью. Он отмечал, что приемные семьи должны быть подготовлены на таком же уровне, что и семьи-усыновители.

Как пояснила министр социальной защиты края Наталья Оськина, в 2018 году 175 семей региона приняли к себе пожилых людей, при этом, прежде чем предложить человеку дом-интернат, ему подыскивают семью в пределах района. По словам члена СПЧ Татьяны Марголиной, такая система актуальна для Алтайского края - в регионе, по данным правительства, порядка 45% населения проживает в сельской местности.

Марголина отметила, что система приемных семей "Семья для пожилого человека" активно действует в других регионах РФ. По словам представителя СПЧ, в других субъектах в таких семьях живут уже около 1,5 тыс. человек.