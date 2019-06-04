Разлившиеся из-за сильных дождей болота подтопили город в Омской области

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Сильные дожди, прошедшие в начале июня в Омской области, стали причиной подтопления районного центра Называевского района - города Называевска. Как сообщил во вторник ТАСС мэр города Виктор Лупинос, вода из близлежащих болот затопила ряд придомовых территорий, на случай попадания воды в дома созданы пункты временного размещения для эвакуации жильцов.

"В настоящее время в Называевске складывается действительно непростая паводковая ситуация, подтоплены придомовые территории, находящиеся вблизи болот. [Пока] в дома вода не заходит, эта тема находится на ежедневном контроле администрации и специализированных служб. На случай захода воды в дома для жителей предусмотрены пункты временного размещения", - сказал Лупинос.

В ближайшее время ситуация в городе может ухудшиться, так как, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Омской области сохранится пасмурная погода. "В ближайшие три дня мы ожидаем дожди различной интенсивности, вплоть до сильных. И 1 июня в Называевском районе также был сильный дождь, который мог повлиять на ситуацию", - рассказал ТАСС представитель гидрометцентра.

Мэр города уточнил, что в настоящий момент подтоплены шесть приусадебных участков на улице Солнечная, под угрозой находятся придомовые территории еще на двух улицах, также граничащих с болотами. "В болота вода приходит грунтовыми водами, плюс обильные осадки. В результате болото поднимается. Мониторинг паводковой ситуации проводится в постоянном режиме", - сказал Лупинос. По его словам, транспортное сообщение в городе продолжает функционировать.

Он добавил, что администрация Называевска для снижения уровня воды прочистила почти 2 км кюветов на улицах, подверженных подтоплению. "В октябре 2018 года была проведена очистка водоотводного канала от болота Мокшино до болота Торфучасток, в весенний период этого года проводились работы по очистке основных водоотводных каналов протяженностью 1350 метров и вскрытие водопропускных труб по всему городу", - уточнил глава города.

Районный центр Называевск, в котором проживают более 11 тыс. человек, расположен в 210 км к западу от Омска. Практически со всех сторон город окружен небольшими озерами и болотами, что обусловлено небольшим уклоном ландшафта.