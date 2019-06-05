Комплексы С-400 "Триумф" отразили удар условного противника на учениях в Сибири

ТАСС, 5 июня. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, отразили воздушное нападение условного противника в Сибири. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"По замыслу учений, условный противник планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры в Сибири. Дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки "Небо-УМ" обнаружили авиацию условного противника на дальности более 500 км. Боевые расчеты С-400 немедленно взяли цель на сопровождение, выполнили захват и уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов", - говорится в сообщении.

В маневрах приняли участие около 600 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном подавлении. С-400 впервые заступили на боевое дежурство в Западной Сибири 1 марта 2016 года.