Суд в Иркутске не поддержал губернатора в намерении отправить в отставку депутата гордумы

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска не удовлетворил иск губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в котором глава региона требовал признать незаконным уклонение городской думы от его требования отправить в отставку депутата Григория Резникова. Об этом сообщали в среду пресс-служба иркутской гордумы.

В декабре 2018 года Левченко направлял в думу Иркутска заявление с требованием лишить полномочий депутата Григория Резникова за недостоверные сведения о доходах и сокрытие имущества. В апреле глава региона подал на думу в суд за уклонение от исполнения его требования.

"Кировский районный суд города Иркутска отказал в удовлетворении требований искового заявления губернатора Иркутской области. <…> Рассмотрение по административному делу состоялось сегодня, 5 июня", - говорится в сообщении.

Представитель думы в суде настаивал на том, что решение о досрочном прекращении полномочий депутата может принять исключительно представительный орган муниципального образования, а губернатор не обладает правом это решение оспаривать.

Ранее ТАСС сообщал, что 30 мая, еще до судебного решения, депутаты иркутской думы рассмотрели требование губернатора и решили не отправлять Резникова в отставку. Они проанализировали полученные от главы региона документы и пришли к выводу, что большинство допущенных Резниковым нарушений носят технический характер и не имеют цели скрыть полученные доходы или имущество. В связи с этим к депутату применили иную меру дисциплинарного взыскания - замечание.

По данным с сайта думы, Резников является беспартийным. Владеет сетью автомобильных центров и благотворительным фондом. Депутатский мандат получил в сентябре 2014 года.