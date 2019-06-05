Источник: начальника ж/д вокзала "Томск-1" задержали при получении взятки

ТОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали начальника вокзала "Томск-1" и его заместителя по подозрению в получении более 300 тыс. рублей взяток за незаконное использование торговыми точками электричества железной дороги, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Начальник станции "Томск-1" и его подчиненный задержаны сотрудниками ФСБ при получении взятки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, начальник и его заместитель получали деньги от владельцев торговых точек на вокзале и рядом с ним "за незаконное использование электроснабжения, получаемого от железной дороги".

Общая сумма взяток составила более 300 тысяч рублей, возбуждено дело по статье 290 УК РФ, добавил источник.