Красноярские медики выплатили 700 тыс. руб. женщине, потерявшей ногу из-за их ошибки

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Жительница Сосновоборска (город-спутник Красноярска) получила компенсацию в 700 тыс. рублей от медицинского учреждения, неправильное лечение в котором привело к ампутации ноги. Деньги были выплачены после вмешательства судебных приставов, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

"Гражданка обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск и решил взыскать с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей", - указано в сообщении.

После того как решение суда вступило в силу, женщине не удалось получить положенную компенсацию. После этого она обратилась к судебным приставам. Компенсацию медучреждение выплатило лишь после получения предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта").