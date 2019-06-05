Директор аэропорта в Кемерове ушел в отставку после критики Цивилева о работе предприятия

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Директор международного аэропорта в Кемерове Александр Рейх ушел в отставку после того, как работу авиапредприятия раскритиковал губернатор Сергей Цивилев. О смене в руководстве аэропорта ТАСС сообщил в среду источник в органах региональной власти.

"Александр Рейх уволен. Исполняющим обязанности руководителя аэропорта в Кемерове назначен Павел Сизякин (бывший директор по производству аэропорта Толмачево в Новосибирске - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

В конце мая замечания к работе кемеровского аэропорта высказал глава региона. В своем официальном аккаунте в Instagram он написал о том, что руководство аэровокзала не исполняет взятые на себя обязательства по его модернизации. Цивилев заявил тогда, что "не устраивает", что руководство аэропорта затянуло свою часть" работ по реконструкции инфраструктуры.

Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерове принадлежит холдингу "Новапорт" с 2016 года. Тогда руководство холдинга заявляло о намерении провести масштабную реконструкцию объекта, так как аэропорт не отвечал современным стандартам. К настоящему моменту проведен ремонт терминала внутренних авиалиний, строительство нового здания для международных вылетов планируется начать осенью 2019 года после того, как будет снесено здание старого международного терминала. "Новапорт" намерен инвестировать в строительство 2,5 млрд рублей и открыть новый терминал в 2021 году.