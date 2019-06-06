Проект строительства станции метро в Новосибирске не прошел госэкспертизу

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Проект строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске, включенный в проект возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, получил отрицательное заключение государственной экспертизы, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

"По словам исполнителя, это стандартная процедура. Заявка будет повторно рассмотрена после устранения указанных замечаний. Мало какие проекты станций метро с первого раза проходят госэкспертизу", - сказал он.

По его словам, на сроки сдачи проекта данный факт никак не повлияет. Исполнитель планирует планируется повторно пройти госэкпертизу до конца июня.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории. Строительство станции метро оценивается в 3,4 млрд руб.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.