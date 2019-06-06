Томский университет будет готовить технических специалистов для цифрового телевидения

ТОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и ВГТРК подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого вуз планирует готовить технических специалистов для работы с оборудованием цифрового телевещания компании. Открытие соответствующей кафедры в стенах университета запланировано на осень 2019 года, сообщила журналистам пресс-служба ТУСУРа.

"ТУСУР и ВГТРК подписали соглашения о намерениях по созданию в вузе кафедры цифрового телевидения и учебно-научного центра на базе кафедры. Соглашения подписали ректор ТУСУРа Александр Шелупанов и руководитель Производственно-технологического департамента ВГТРК Александр Афанасьев…Открытие кафедры цифрового телевидения и учебно-научного центра запланировано на осень 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, ректор вуза Александр Шелупанов, рассчитывает, что партнерство ТУСУРа с ВГТРК "приведет к тому, что наш университет и ГТРК "Томск" станут базовым ядром, где будет проходить подготовка и профессиональная переподготовка кадров филиалов ВГТРК регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала".

"Цифровое, многопоточное телевидение - принципиально новая технология, в которую мы вступаем, и это тот редкий случай, когда есть возможность повлиять на этот переход. Изменить технологию, создать новое возможно только в тесном взаимодействии: хочется, чтобы технологии разрабатывались под наших людей, которые работают в отрасли. Мы выступаем конечным потребителем и более чем заинтересованным как в людях, так и в новых технологиях", - цитирует пресс-служба слова Афанасьева.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

ТУСУР - один из ведущих технических вузов России. В университете готовят специалистов в областях радиоэлектроники, телевидения, вычислительной техники, информатики, автоматики и систем управления, инноватики, робототехники, информационной безопасности и инфокоммуникационных технологий. В рейтинге востребованности у работодателей в 2018 году ТУСУР занял восьмое место среди инженерных вузов России.