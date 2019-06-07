Левченко: запрет на санитарные рубки в иркутском заказнике "Туколонь" вредит лесу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Санитарные рубки в государственном заказнике "Туколонь" в Иркутской области запрещены в связи с расследованием уголовного дела, и это наносит вред лесу, поскольку позволяет распространяться вредителям. Об этом в пятницу ТАСС сообщил губернатор региона Сергей Левченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"[Санитарные рубки] были запрещены в связи с тем, что было возбуждено уголовное дело. В результате лес поражается [вредителями]", - сказал Левченко.

Он отметил, что задержанный по уголовному делу о незаконных рубках леса в Туколони министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда пока не отстранен от должности.

В марте 2018 года правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в государственном заказнике "Туколонь" в Иркутской области. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены экс-заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находится под арестом, директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области.

В четверг был задержан министр лесного комплекса Сергей Шеверда, которому в пятницу предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновник отправлен под арест на два месяца. По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.