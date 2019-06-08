Депутат заксобрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Сергей Титов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он задержан. Следствие ведет следственное управление Следственного комитета на транспорте. Ему инкриминируют мошенничество (ст. 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Задержание произвели сотрудники ФСБ.

Официальными комментариями на этот счет от представителей ведомств ТАСС пока не располагает. По данным источника, Титова подозревают в получении денег "за решение вопросов в правительстве".