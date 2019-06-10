В Иркутской области площадь природных пожаров выросла за выходные почти в 22 раза

ИРКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Иркутской области за выходные увеличилась почти в 22 раза, и по данным на утро понедельника, как говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства, она составляет 884,3 га.

Утром в пятницу природные пожары действовали на площади 40,5 га.

"В локализованном состоянии на утро текущего дня зарегистрировано четыре очага на общей площади 40 га, в том числе 22 га, покрытых лесом: по одному в Жигаловском, Усть-Кутском, Качугском и Чунском районах. По состоянию на 10:30 (05:30 мск) 10 июня действуют восемь [нелокализованных] природных пожаров, четыре из которых обнаружены сегодня. Общая площадь этих очагов составляет 844,3 га, в том числе 784,3 га, покрытых лесом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что четыре пожара в Бодайбинском районе возникли по причине сухих гроз.

В выходные в регионе ликвидировали 17 природных пожаров на площади 275,7 га. В Иркутской области установилась жаркая погода. Местами воздух прогреется до 33 градусов, Иркутское управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют в понедельник грозы и усиление ветра. Сохраняются высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности в лесах.

В начале мая в южных районах Иркутской области складывалась сложная ситуация с лесными пожарами, огонь подходил близко к нескольким поселкам в Иркутском районе, в двух из них эвакуировали жителей. Дым от крупного пожара затруднял движение на федеральной трассе Р-255 между Иркутском и Ангарском, вечером 8 мая сильный смог наблюдался в Иркутске. Природный пожар, который угрожал поселку Большое Голоустное, перешел на земли Прибайкальского национального парка, где за сутки из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась с 7 га до 1,1 тыс. га, затем до 1,25 тыс. га.