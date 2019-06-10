Специалисты в Новосибирске испытали первый российский накопитель энергии для нефтедобычи

ТАСС, 10 июня. Инженеры новосибирской компании "Системы накопления энергии" ("дочка" Роснано) и ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ завершили испытания первого российского автономного накопителя высокой мощности, сообщила в понедельник пресс-служба Минобрнауки РФ. Устройство, которое планируется применять на нефтегазовых месторождениях, не просто запасает энергию и отдает ее в сеть, но и определяет, в какое время и в каком количестве это делать.

Демонстрационные испытания накопителя мощностью 1,2 мегаватт и энергоемкостью 400 киловатт-часов прошли на площадке Новосибирского промышленно-логистического парка, в составе которого есть оборудование, схожее по характеристикам с оборудованием нефтегазовых месторождений. Создание "умных" накопителей соответствует потребностям рынка "Энерджинет" Национальной технологической инициативы (НТИ), разработка выполнена в том числе на средства гранта Минобрнауки.

"Чтобы обеспечивать электричеством нефтегазовое месторождение в обычном режиме, нужно некоторое количество газопоршневых генераторов. Но, когда начинается процесс бурения скважины, потребление энергии начинает резко изменяться, генераторы не справляются с этой изменяющейся мощностью, и у них происходит аварийное отключение. Поэтому сейчас на подобных объектах держат так называемый "горячий резерв", то есть еще некоторое количество генераторов все время работают вхолостую. С новым накопителем эти резервные генераторы больше не нужны, поэтому можно добиться существенной экономии", - приводятся в сообщении слова главного инженера компании Дениса Метальникова.

Главным преимуществом накопителя являются электронные схемы управления и программы, которые позволяют управлять работой в автономном режиме, без участия человека. "Система сама определяет, когда нужно запасать энергию, а когда включаться на ее отдачу", - пояснил технический руководитель разработки, директор Института силовой электроники НГТУ НЭТИ, профессор Сергей Харитонов.

Отмечается, что разработанные в Новосибирске накопители повысят эффективность и надежность в электроснабжении потребителей, а также улучшат качество электроэнергии, что в свою очередь позволит снизить износ электросетей и электрооборудования. Предполагается, что российская разработка окажется существенно дешевле, чем у зарубежных конкурентов.

Национальная технологическая инициатива - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Она состоит из одиннадцати направлений, включая рынок "Энерджинет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.