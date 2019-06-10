Алтайский край за счет госпрограммы по развитию туризма привлек 19 млрд рублей инвестиций

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 10 июня. /ТАСС/. Алтайский край с 2011 по 2018 год привлек в туристическую сферу за счет действия госпрограммы 19 млрд рублей инвестиций. Об этом в понедельник на выездном заседании комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политики сообщил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года по итогам мониторинга исполнения ФЦП к региону возникли вопросы по исполнению мероприятий программы. 9 июня председатель профильного комитета Госдумы Михаил Дегтярев заявил журналистам, что вопросы сняты, и регион сохранит свои позиции в федеральной целевой программе на период с 2019 по 2025 годы.

"Общий объем инвестиций в сфере туризма за период действия федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма" (2011-2018 гг.) составил 19 млрд рублей, из них 11,7 млрд рублей - частные инвестиции", - сказал Дешевых. По его словам, начиная с 2010 года турпоток в регион вырос в 1,9 раза до 2 млн человек в год.

Он отметил, что благодаря федеральной поддержке в регионе получили развитие три туристских кластера: "Барнаул - горнозаводской город", "Золотые ворота" и кластер "Белокуриха", в который входит субкластер "Белокуриха - 2".

Сейчас регион рассчитывает получить федеральную поддержку по четырем проектам: "Катунь", "Белокуриха - Предгорье Алтая", второй этап "Барнаул - Горнозаводской город", "Тягун". "Получится такой "алтайский треугольник", и туристы смогут увидеть тайгу, степи, горы и предгорья и соленные озера", - отметил он.