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Пять человек пострадали в ДТП на федеральной трассе в Иркутской области

По предварительным данным, водитель Honda Accord не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Fiat Ducato

ИРКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области во вторник, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Инцидент произошел сегодня около 13:10 (08:10 мск) на автодороге Р-255 "Сибирь" Усольского района. По предварительным данным, водитель автомашины Honda Accord, следовавшей из Иркутска, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Fiat Ducato, который следовал из поселка Средний в город Усолье-Сибирское во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ДТП в микроавтобусе было семь человек, его водитель и четыре пассажира доставлены в травмпункт.

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