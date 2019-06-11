Специалисты подтвердили подлинность обнаруженного в Красноярске рисунка Василия Сурикова

КРАСНОЯРСК, 11 июня. /ТАСС/. Подлинность ранее считавшего утраченным рисунка художника Василия Сурикова, обнаруженного в этом году в фондах Красноярского краеведческого музея, подтверждена экспертами. Об этом сообщил во вторник ТАСС замдиректора музея Илья Куклинский.

Рисунок Сурикова, внесенный в музейный каталог коллекции Сурикова 1920-х как "набросок карандашом", считался утраченным. В начале этого года Куклинский обнаружил его в графической коллекции произведений красноярского художника Дмитрия Каратанова.

"На нем изображены линейка - легкая повозка - лошаденка, мужичок, за ним сидящая спиной женщина с корзиной. Очень беглый рисунок, предположительно, сделанная на ходу зарисовка. Отправили цифровую копию специалистам Третьяковской галереи, они посмотрели и подтвердили, что это работа Сурикова", - сказал Куклинский.

По его словам, информация о существовании такой работы художника появилась при изучении стеклянных негативов экспозиций выставок, посвященным творчеству Сурикова. Впервые рисунок был представлен на выставке 1916 года "Старый Красноярск". "Видимо, рисунок находился в коллекции Александра Ивановича, младшего брата художника. После этой выставки многие красноярцы передали работы Сурикова в музей, где была создана специальная экспозиция", - сказал Куклинский, отметив, что рисунок также присутствует на негативах с музейной экспозицией 1924 и 1926 годов.

По мнению Куклинского, рисунок был утерян в 1930-е, либо послевоенные годы. "Работа небольшого формата, сохранность не сильно хорошая, посчитали ее утраченной. А она оказалась записана как рисунок Каратанова", - сообщил замдиректора музея.

Сейчас перед специалистами стоит задача установить время, когда рисунок был ошибочно атрибутирован как произведение Каратанова. Также стоит вопрос реставрации. Он подчеркнул, что подобного рода открытия случаются во многих музеях. "То новые работы [Винсента] Ван Гога находят, то новые работы Леонардо [да Винчи]. Процесс переатрибуции - совершенно нормальная вещь в работе любого крупного музея", - подчеркнул собеседник агентства.

О художнике

Василий Суриков (1848-1916) родился в Красноярске в семье из старинного казачьего рода. Его любительские рисунки были замечены енисейским губернатором Павлом Замятиным, который рекомендовал Сурикова для обучения в Академии художеств (Санкт-Петербург). Автор исторических картин: "Утро стрелецкой казни" (1881), "Меншиков в Березове" (1883), "Боярыня Морозова" (1887), "Взятие снежного городка" (1891), "Переход Суворова через Альпы" (1899), "Степан Разин" (1910).