В Новосибирской области от удара молнии погибла девушка

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Молния ударила в девушку в Колыванском районе Новосибирской области в четверг, она скончалась от полученных травм. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

"В послеобеденное время 17-летняя девушка шла по дороге в селе Новотырышкино, в этот момент в нее ударила молния. Девушка от полученных телесных повреждений скончалась", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве уточняют, что следователем Коченевского межрайонного следственного отдела организовано проведение проверки из-за произошедшего.

По информации МЧС по Новосибирской области, в регионе днем 13 и ночью 14 июня прогнозируются дожди, местами грозы, град, усиление ветра до 19-24 метров в секунду. В связи с погодными условиями объявлено экстренное предупреждение.