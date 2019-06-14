Старейший ликеро-водочный завод в Сибири может возобновить производство с помощью ГЧП

КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Возобновление производства алкоголя на "Минале" (Красноярский край), одном из старейших ликеро-водочных заводов (ЛВЗ) в Сибири, может произойти в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщил в пятницу ТАСС координатор общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Сибирскому федеральному округу Виктор Зубарев.

"Для запуска требуется от 700 млн [рублей] до 1 млрд рублей. Это серьезные средства, и [в рамках проекта по возрождению производства] рассматривается вариант государственно-частного партнерства. Идут переговоры с потенциальными инвесторами", - сказал он.

Зубарев отметил, что на первом этапе в рамках ГЧП на "Минале" может начаться розлив воды, а алкогольное производство - не ранее 2021 года.

История минусинского завода началась в 1863 году, в конце XIX века его продукция выставлялась на международных выставках. В советское время Минусинский ЛВЗ входил в число восьми основных производителей алкоголя в СССР. В 1994 году после слияния Минусинского ЛВЗ и Знаменского спиртзавода было образовано АО "Минал" с производственными мощностями 1,2 млн декалитров ликероводочных изделий и 1 млн декалитров спирта в год.

В 2010 году "Минал", находившийся под управлением Росспиртпрома, выкупила компания "Байкалфарм" за 48,77 млн рублей. В декабре 2013 года производство на заводе было остановлено из-за финансовых проблем. В 2016 году имущество "Минала" было выставлено на конкурс. В начале 2019 года мэрия Минусинска выкупила имущественный комплекс остановленного завода за 30 млн рублей.